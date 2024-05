Stiri pe aceeasi tema

- Lista finala dupa contestații a proiectelor pentru apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, prin care unele școli vor face reabilitari, sau prin care vor fi construite de la zero școli verzi, ... The post FINANȚARE EUROPEANA Cele 54 de proiecte caștigatoare pentru finanțarea…

- Ce unitați de invațamant din Alba primesc bani pentru renovare sau construcție, prin programul ”rețele-pilot școli verzi”. LISTA Ministerul Educației a publicat luni, 20 mai, lista finala a proiectelor prin care se pot construi ”școli verzi”. Printre cele aprobate, se afla și investiții in Alba. Unele…

- Cu prilejul finalizarii prestigiosului proiect „Revigorarea, redefinirea și restaurarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, asociația Miltonia și Consiliul Județean Timiș organizeaza vineri, de la ora 16:00, in Sala Baroca a muzeului de arta timișorean, un eveniment fastuos, intitulat Ziua…

- Secretarul de stat in Ministerul Educației, Sorin Ion, spune ca in anul școlar trecut, dintre cele 450 de școli selectate pentru programul masa calda, doar 5 nu l-au implementat. The post PROGRAM PENTRU EDUCAȚIE Sorin Ion: Din 450 de școli, doar in 5 nu s-a implementat Programul “masa calda” first…

- Putin peste 35% dintre cele 450 de scoli din mediul rural care au fost incluse de Ministerul Educatiei sa acceseze programul „Masa sanatoasa” au si beneficiat de acesta – arata un studiu realizat de World Vision Romania. S-a dovedit ca pentru multi elevi, masa primita la scoala este principala din zi,…

- Centrul Școlar pentru Educație Incluziva ”Dumitru Ciumageanu” va beneficia de o noua cladire care va fi incadrata la consum energetic zero. Ministerul Educației a finalizat evaluarea calitativa a documentațiilor depuse prin Apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” la care…

- Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Dumitru Ciumageanu”, una dintre școlile speciale aflate in administrarea Consiliului Județean Timiș, va avea un sediu nou. Cladirea va fi construita la Giroc, pe un teren al administrației județene, cu fonduri europene.

- INVESTITII… Trei unitati de invatamant din judetul Vaslui pot primi finantare de la Ministerul Educatiei in cadrul programului „Construirea si dezvoltarea unei retele-pilot de scoli verzi”. Este vorba despre Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Constantin Pufan” Vaslui, Scoala Gimnaziala „Mihai David”…