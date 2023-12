Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit, luni, peste patru copii. Trei dintre aceștia au fost scoși de sub daramaturi de pompieri. Unul se afla in stare grava. Potrivit reprezentantilor ISU Harghita, trei persoane au fost scoase de sub daramaturi, iar pentru una se aplica manevre de resuscitare. […] The post FOTO/VIDEO. Incident grav la Odorheiul Secuiesc. Copii prinși sub un perete cazut la un internat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .