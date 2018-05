Fotomodel din Italia, condamnată la închisoare după ce i-a jignit pe români Michela Bartolotta este o tanara de 22 de ani din Italia, care a primit o pedeapsa de patru luni de inchisoare cu suspendare din cauza unei postari pe Facebook. Tanara a postat acum patru ani un mesaj dur la adresa romanilor. Michela a fost condamnata in baza legii Mancino, care sanctioneaza actiunile si mesajele ce incita la violenta si discriminare pe criterii etnice, rasiale sau religioase. Potrivit padova24ore, pedeapsa este cu suspendare si nu va aparea in cazierul tinerei. Aceasta si-a cerut scuze public la scurt timp dupa ce a postat mesajul. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O militanta pentru cauza animalelor, care a postat un mesaj injurios la adresa unui macelar ucis in atentatele de vinerea trecuta din sud-vestul Frantei, a fost condamnata joi la sapte luni de inchisoare cu suspendare pentru "apologia terorismului", au informat surse judiciare citate de AFP. Procuroarea…

- O activista vegana din Franța, care a postat pe Facebook un mesaj in care oferea „zero empatie” pentru un macelar ucis de un militant islamic in timpul unui atac de saptamana trecuta, a fost condamnat

- Scandalul intre primarul interimar Silvia Radu si fostul sef al Directiei Transport Igor Gamretchi continua. Intr-o postare pe Facebook, edilul interimar scrie ca Igor Gamretchi a venit la Primarie cu executorul judecatoresc ca sa o determine pe Radu sa respecte hotararea

- Cantareața egipteanca, condamnata la inchisoare dupa ce a zis ca apa din Nil nu e buna de baut. Cantareața egipteanca Sherine Abel Wahab a fost condamnata la 6 luni de inchisoare și amendata, dupa ce a ”insultat” Egiptul. Ea a fost acuzata ca a facut o gluma proasta in timpul unui concert din Liban,…

- O instanta din Cairo a condamnat-o pe artista pentru ca aceasta a raspandit „informatii false”. Cantareata va ramane in libertate pe cautiune pana la incheierea unui recurs.Sherine Abdel Wahab, cunoscuta cu numele de scena Sherine, a fost trimisa in judecata anul trecut, dupa ce a facut…

- Sherine Abdel Wahab, cunoscuta cu numele de scena Sherine, a fost trimisa in judecata anul trecut, dupa ce a facut o afirmatie despre fluviul Nil, in timpul unui concert pe care l-a sustinut in Emiratele Arabe Unite. Ea ar fi sugerat ca daca este consumata, apa din Nil poate duce la imbolnavire,…

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații.