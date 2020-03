Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatații, Victor Costache, a declarat in comisiile reunite de specialitate ca saptamana viitoare ajung in țara 25 de tone de dezinfectant și sute și mii de manuși și costume de protecție.

- Coronavirusul nu a afectat compania aeriana Ryanair luna trecuta. Grupul Ryanair a transportat 10,5 milioane de persoane in februarie 2020, creșterea fiind de 9 % fața de aceeasi luna din anul trecut.Potrivit unui comunicat al Ryanair, la nivel de companii, circa 10,0 milioane de oameni au…

- Lumea se confrunta cu un virus de gripa care ar putea degenera intr-o mare pandemie. Cum a aratat ultima mare pandemie de gripa de acum 100 și mai bine de ani - marea pandemie de "gripa spaniola" de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Aceasta pandemie s-a soldat cu un numar urias de morti, potrivit…

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, a declarat joi ca saptamana viitoare vor fi aduse 5-6 milioane de masti de protectie si patru tipuri de dezinfectanti. ‘La UNIFARM am incheiat doua contracte. Zilele urmatoare trebuie sa facem plata pentru aceste produse si sa fie livrate la sfarsitul saptamanii viitoare.…

- Pojarul este mortal in zonele sarace ale lumii iar in Congo a ucis pana acum mai bine de 6.000 de oameni. O boala banala a copilariei, cum este considerata la noi și impotriva careia copiii sunt vaccinați semana moarte in Africa iar cei mai expuși sunt copiii de pana in 5 ani. Organizația Mondiala a…

- Managerul lui Khabib Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a declarat ca mai mulți oameni de afaceri din Arabia Saudita sunt dispuși sa plateasca 100 de milioane de dolari pentru o lupta intre luptatorul sau și Conor McGregor. Abdelaziz a mai spus ca arabii vor o lupta și intre Khabib și Floyd Mayweather,…

- In volumul "Marturii de epoca privind istoria Dobrogei 1878 1947 Vol. I 1878 1916 ldquo;, unde istoricul constantean Stoica Lascu a adunat pretioase documente referitoare la provincia dintre Dunare si mare, descoperim un amplu eseu semnat de Mihai Eminescu, intitulat "Anexarea Dobrogei", text aparut…

- Autoritatile iraniene ofera o recompensa de 80 milioane de dolari pe „capul” presedintele Donald Trump. Anuntul a fost facut in timpul funeraliilor televizate ale generalului Qasem Soleimani, ucis de o drona americana. O recompensa de „doar” 80 milioane de dolari a fost pusa pe capul lui Trump, dupa…