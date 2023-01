Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: Volei Alba Blaj – CSM Targoviște 3-0, in derby-ul turului Diviziei A1 la volei feminin!!! Victorie și spectacol pentru campioana! Volei Alba Blaj a invins CSM Targoviște, scor 3-0 (25-20, 25-17, 25-21), in Sala “Timotei Cipariu” in derby-ul turului Diviziei A1 la volei feminin Duelul dintre…

- Doi notari din Bucuresti au fost retinuti de DNA , dupa ce au falsificat zeci de acte de mostenire ca sa puna mana pe case in centrul Capitalei. Din retea faceau parte mai multi indivizi care aflau despre apartamentele libere, iar apoi reveneau cu titlul ilegal „de nepoti”. Lidia Simona Seceleanu,…

- Vicecampioana CS Minaur Baia Mare a invins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 29-27 (11-14), vineri, in Sala Apollo din Capitala, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Volei Alba Blaj a caștigat, in Sala „Timotei Cipariu”, partida cu Dinamo București, contand pentru etapa a 8-a a Diviziei A1, scor 3-1 (21-25, 25-20, 25-17, 29-27) și ramane singura echipa imbatabila in actuala stagiune. Un al 4-lea set, care a durat 40 de minute, in care Blajul a avut 5 mingi de meci…

- Volei Alba Blaj s-a impus fara emoții in Sala „Timotei Cipariu”, in etapa a VI-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-19, 25-8, 25-19), cu Știința Bacau, grupare care a avut-o in efectiv și pe Ștefania Cheluța, fosta echipiera a campioanei. De cealalta parte a fileului s-a aflat experimentata…

- FOTO: Volei Alba Blaj – Știința Bacau 3-0 | Campioana, victorie fara emoții, a 6-a consecutiva Volei Alba Blaj s-a impus fara emoții in Sala „Timotei Cipariu”, in etapa a 6-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-19, 25-8, 25-18), cu Știința Bacau, grupare care a avut-o in efectiv și pe Ștefania…

- CSO Voluntari 2005 a invins-o dramatic pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-2 (27-29, 20-25, 28-26, 25-19, 19-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Start bun pentru echipa de volei feminin a Clubului Sportiv Municipal Targoviște! In aceasta seara, in prima etapa a Diviziei A1, dambovițencele au invins cu 3-1 pe SCM Craiova, intr-un joc mai mult decat disputat. Sportivele antrenate de Giovanni Caprara s-au impus lejer in primul set cu 25-12, dupa…