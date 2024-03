Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj, victorie de serviciu la Bacau | Campioana, noul lider in Divizia A1! Volei Alba Blaj a obținut o victorie de serviciu la Bacau, scor 3-0 (25-5, 25-9, 25-6), cu Ștința, in etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin, și a urcat pe prima poziție a ierarhiei. Campioana Romaniei a devenit…

- Formatia feminina de volei CSM Constanta a disputat astazi, 14 februarie 2024, meciul din etapa a 18 a a Diviziei A1, intalnind in deplasare Rapid Bucuresti. Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 3 0 25 15, 25 22, 25 17 , iar, in urma acestui succes, Rapid a revenit pe primul loc in clasament,…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-18, 25-12, 25-21), marti, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin.Jelena Vulin, cu 21 de puncte, a fost cea mai buna de la invingatoare. Ana Miron a contribuit cu 13 puncte, potrivit Agerpres.…

- Volei Alba Blaj s-a impus sambata, 3 februarie 2024, in fața fanilor cu 3-0 (25-22, 25-16, 25-21), in partida din etapa a XVI-a a Diviziei A1 la volei feminin cu Medicina Tg. Mureș. Partida a reprezentat o repetiție cu public pentru deținatoarea titlului inaintea restanței de miercuri, 7 februarie 2024,…

- Echipa feminina de volei CSM Constanta a disputat meciul din etapa a 15 a a Diviziei A1, intalnind pe teren propriu CSM Bucuresti.Partida s a incheiat cu succesul oaspetelor, scor 3 1.CSM Bucuresti a condus cu 1 0 la seturi, formatia de pe litoral a egalat, dar adversarele au castigat apoi setul trei,…

- Etapa a 15-a a Diviziei A1 de volei feminin va incepe sambata, 27 ianuarie, cu meciurile: CSM Targoviște – Volei Alba Blaj (de la ora 16:00), Știința Bacau – Dinamo București (de la ora 17:00), CSU Medicina Tg.-Mureș – Rapid București (de la ora 18:00, in Sala de Sport „Dr. Pongracz Anton" din campusul…

- In derby-ul penultimei etape a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj a intalnit, in deplasare, pe CSM Volei Alba Blaj. Partida a fost controlata de echipa din „Mica Roma”, care s-a impus in doar 69 de minute de joc, cu 3-0 (25-20, 25-17, 25-15). Formația din Lugoj a avut…

- CSM Lugoj a fost performera etapei a opta in Divizia A1, caștigand la București, 3-2 cu CSM. In aceste condiții, trei jucatoare și-au facut loc in echipa ideala. CSO Voluntari, 3-0 cu Dinamo, are și ea doua reprezentante. Alte doua jucatoare vin de la Volei Alba Blaj și Corona Brașov, doua voleibaliste…