FOTO VIRAL| Oamenii, panicați de o mașină care făcea dezinsecție, în Brașov. „Împrăştie Covid-ul, aşa ne omoară” FOTO VIRAL| Oamenii, panicați de o mașina care facea dezinsecție, in Brașov. „Imprastie Covid-ul, asa ne omoara” Oamenii, panicați de o mașina care facea dezinsecție, in Brașov. „Imprastie Covid-ul, asa ne omoara” Imagini cu o mașina care facea dezinsecție in municipiul Brașov a creat panica, printre cetațeni, in mediul online. Sute de internauți s-au revoltat, cei mai mulți spunand ca așa se „impraștie COVID-ul”. Filmarea a fost facuta in cartierul Stupini din Brașov și arata o mașina a primariei care executa lucrari de deratizare, impraștiind substante pe strazi. Dupa ce a ajuns in mediul online,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- O filmare cu o mașina care facea dezinsecție in Brașov a creat isterie in mediul online. Sute de internauți s-au revoltat, cei mai mulți spunand ca așa se „impraștie COVID-ul”. Mai mult decat atat, unii dintre aceștia i-au indemnat pe cei care sunt la fața locului sa-l bata pe șofer pana marturisește…

