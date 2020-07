Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident produs in noaptea de sambata spre duminica la Micești. La fața locului s-a deplasat și Poliția. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, nici o persoana nu a fost ranita. Accidentul s-a produs in jurul orei 1,00. ”Am ieșit de pe o straduța laterala și am…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 12.30, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații furnizate de ISU Alba, in incidentul rutier au fost implicate un autoturism și un autocamion. UPDATE 12.44: Șoferul autotursimului este incarcerat intre fiarele mașinii.…

- Doi adolescenți au fost raniți intr-un accident rutier petrecut in Loman. Mergeau pe bicicleta și au fost acroșați de un autoturism al carui șofer nu a oprit. A fost identificat de polițiști, iar aceștia au constatat ca mașina implicata era radiata din circulație. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul…

- Un șofer a pierdut controlul asupra volanului pe Calea Turzii și a ieșit cu mașina in decor. Șoferul a pierdut controlul asupra volanului pe coborare, a ajuns pe trotuar, unde a rupt spalpii și s-a oprit la mai puțin de un metru de geamul de la parter al unui apartament.Conducatorul auto nu a fost…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| ”Regele” parcarilor la Alba Iulia: Cum și-a lasat un șofer mașina pe contrasens, chiar langa intersectie și trecerea de pietoni Tupeu maxim pentru soferul unui Mercedes! A intrat cu bolidul pe contrasens pe o strada din cartierul Cetate din Alba Iulia si a oprit chiar langa…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Intrarea intr-un bloc din Alba Iulia, blocata de un BMW parcat aiurea Intrarea intr-un bloc din Alba Iulia a ramas blocata marți din cauza unui șofer care și-a parcat automobilul chiar in fața ușii. Un cititor ziarulunirea.ro, locatar al blocului a trimis pe adresa redacției…

- Soferul de 28 de ani a adormit se pare la volan, iar masina pe care o conducea a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un autotren. Sotia sa si copilul lor de un an au fost grav raniti in accident si au decedat ulterior la spital.

- O instanta de judecata din Alba Iulia a pronuntat prima hotarare intr-un dosar cu obiectul ”uciderea din culpa” constituit dupa producerea unui accident mortal, in februarie 2017, pe DN1, in zona comunei Miraslau.