FOTO, VIDEO. O Toyota Mirai, cu hidrogen, a parcurs 1.000 km cu o singură alimentare O Toyota Mirai, cu hidrogen a parcurs 1.000 km cu o singura alimentare a Calatoria a inceput miercuri, 26 mai, la 5:43 dimineața, de la stația de hidrogen HYSETCO din Orly și s-a incheiat dupa ce am parcurs 1.003 km cu o singura umplere. Calatoria facuta de automobilul Toyota Mirai a inceput din Orly, Paris, de la stația de hidrogen HYSETCO, și s-a terminat dupa 1.003 kilometri, fara ca mașina sa mai alimenteze. Traseul parcurs a fost in zona de sud a Parisului, in regiunea Lori et Cher și in Indre et Loire, datele tehnice fiind atestate de o autoritate independenta. Recordul anterior a fost obținut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

