FOTO + VIDEO | Incendiile de vegetație au devastat sudul Spaniei. 1 pompier a murit și 1.000 de persoane, evacuate Cei aproape 300 de pompieri care intervin pe teren sunt ajutati de 29 de avioane care arunca din aer cantitati mari de apa deasupra zonei cuprinse de flacari, relateaza Reuters .Aproape 1.000 de persoane au fost evacuate din locuintele lor ca masura de precautie, in principal in municipalitatea Estepona, o zona foarte apreciata de pensionari si de turistii britanici.???? Helicoptero #Brica orbita el #IFJubrique antes de dejar en tierra a la brigada.⛰️ Mala orografia.????️ Viento cambiante de poniente a levante y viceversa. Comienza a trabajar el contingente aereo. pic.twitter.com/rPBotKeg05 —… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

