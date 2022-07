Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este oprit total, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident rutier in urma caruia doua persoane au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Scene dramatice la Iași. Un copil a fost lovit de un șofer aflat la volanul unui autoturism marca Range Rover pe o trecere de pietoni din orașul Podu Iloaiei, chiar langa un echipaj de poliție. O camera de bord a inregistrat imaginile. Minorul a fost izbit cu partea din fața a autoturismului. Mai mulți…

- Un accident s-a produs la Valcele, in aceasta dimineața, pe sensul Turda-Cluj. Au fost implicate patru autovehicule. Conform primelor informații, nu au fost victime, doar pagube materiale. Circulația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Oseminte carbonizate au fost gasite intr-o mașina la intrarea in orașul Magurele, județul Ilfov, intr-un lan de rapița. In portbagajul autoturismului au fost descoperite ramasite umane carbonizate, transate, iar masina nu a putut fi identificata, in prima faza.Inspectoratul de Poliție al Județului…

- Circulația rutiera pe DN17 in zona municipiului Campulung Moldovenesc a fost blocata astazi temporar din cauza unei valize suspecte lasata langa o stație de carburanți. Zona a fost izolata de catre pirotehniștii de la Inspetoratul Județean de Poliție care au constatat in final ca alerta a fost falsa…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 26 aprilie, in jurul orei 8.55, la un accident rutier care a avut loc pe strada Iernuțeni din Reghin. "Este vorba despre un accident rutier produs intre trei autoturisme. In urma impactului, o victima este de…

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 1, in Corbeanca. 6 mașini au fost implicate in care se aflau 11 persoane, potrivit ISU București-Ilfov. La fața locului, pompierii și ambulanțele SMURD intervin. Update, ora 17.00: In urma impactului au rezultat patru victime, fiind solicitat…

- Un carambol in care au fost implicate cinci mașini a avut loc pe DN 1, in zona orașului Otopeni din județul Ilfov, anunța centrul InfoTrafic. Marti, in jurul orei 15.51, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca pe DN 1, in zona localitatii Balotești, km 18,…