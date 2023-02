FOTO. VIDEO. Atenție șoferi! Viscol și ninsori abundente afectează drumurile dinn Neamț! Partea vestica a județului Neamț se afla sub Cod galben de viscol și ninsori abundente pana maine, 5 februarie, in jurul orei 20,00. La aceasta ora, 21,40, ninge in majoritatea zonelor din județ, astfel incat carosabilul prezinta porțiuni cu zapada framantata avand o grosime intre 1 și 3 cm. Polițiștii rutieri indeamna șoferii sa nu plece la drum lung decat daca este imperios necesar și sa circule cu prudența și viteza redusa. Potrivit informațiilor furnizate de Nicolae Popovici, purtatorul de cuvant al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași, nu exista in acest moment drumuri inchise, dar… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

