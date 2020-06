Stiri pe aceeasi tema

- Radu Paltineanu si iubita sa, Irina Repede, au fost prinsi de pandemie in Noua Zeelanda, asa ca s-au gandit sa transforme experienta in sport extrem. Cei doi si-au propus sa parcurga cele doua insule care formeaza tara si insumeaza 3.000 km, pe jos.

- Doi romani au prins taifunul in Filipine, apoi o erupție de vulcan. A urmat pandemia de coronavirus, ce i-a blocat in Bali. Au trait clipe de coșmar, crezand ca au luat coronavirus, dar dupa consultul unei doctorite, au aflat ca, deși, testele de COVID-19, s-au imbolnavit de altceva.

- Exasperat de muzica tare, unul dintre vecini a scos telefonul și a filmat toata prestatia de pe balcon a celor doi. Pe fundal, se aude muzica de petrecere., dar si vocea celui care filma si care se plangea ca nu poate dormi. Citeste si Relatari cutremuratoare ale unei romance voluntare intr-un…

- Radu Paltineanu, un temerar calator prin lume si prietena lui, Irina Repede, au pornit o aventura de 3.000 de kilometri, in conditiile in care erau blocati in Noua Zeelanda din cauza pandemiei de coronavirus.

- Pe timp de pandemie, 80 de romani si-au invins frica de boala si au pornit la munca in Austria. Ei au plecat duminica seara de la Timisoara cu un tren pus la dispozitie de autoritatile de la Viena. Printre cei 80 de muncitori sezonieri se numara si o tanara de 32 de ani.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca joi a fost facilitata revenirea in țara a 20 de cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Liban și a 10 cetațeni romani care se aflau pe...

- Cei 70 de români reveniți din Germania au sosit în țara duminica, prin vama Nadlac. Ei reclama ca au fost înghesuiți, cu tot cu bagaje, într-un autocar și ca nu s-a ținut cont de nicio masura de protecție pe durata calatoriei, potrivit observatornews.ro. ”N-are…

- Muncitorii agricoli din Europa de Est sunt transportați in Marea Britanie in zboruri charter pentru a culege fructe și legume. Serviciul Air Charter a declarat pentru BBC ca primul zbor va ateriza joi, la Stansted, cu 150 de muncitori romani.Firma a declarat pentru BBC ca avionul este primul…