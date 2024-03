Cuplu de români care a vrut să își boteze copilul, refuzat de preoți. Ce motiv au invocat Cazul a fost relatat de tatal copilului in mediul online și a starnit un val de reacții, care mai de care mai diverse, relateaza Ziare.com."Ați mai pațit sa mergeți la o biserica/ catedrala sa vorbiți pentru botez și sa fiți refuzați din cauza ca voi ca parinți nu sunteți casatoriți? Noua tocmai ce ni s-a intamplat asta. Mi s-a parut foarte ciudat și nu ințeleg de ce? Poate ma lamuriți voi", a scris acesta pe Reddit.Postarea a strans sute de raspunsuri. O parte dintre cei care au comentat cred ca refuzul a venit in lipsa unei atenții pentru preoți. Alții menționeaza ca nu este normal sa fie refuzat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trei asistente medicale au starnit revolta, dupa ce s-au filmat in timp ce dansau in sala de operație. Imaginile au devenit virale, in special pe TikTok, acolo unde oamenii au fost șocați sa vada ce se intampla in spital.

- Prin analiza Unlock, BCR isi propune sa inteleaga mai bine deciziile financiare ale romanilor, explorand contexte precum Ziua Indragostitilor, pentru a capta dinamica financiara a celor care sunt intr-o relatie sau casatoriti. The post BANII IN CUPLU Pentru cați dintre romani banii reprezinta principalul…

- Aproape 80% dintre romani spun ca banii sunt motiv de cearta in cuplu. Cați iși pun veniturile la comun Aproape 80% dintre romani spun ca banii sunt motiv de cearta in cuplu. Tot atația precizeaza ca iși pun veniturile la comun cu partenerul de viața. Aproximativ 78% dintre romani sustin ca disensiunile…

- Poate suna clișeic, insa pe el, un roman care a fost diagnosticat cu sindromul Guillain-Barre, l-a salvat, evident, pe langa tratamentele, recuperarile și ajutorul medicilor, dragostea. Va prezentam in radnurile de mai jos povestea impresionanta de iubire a unui cuplu de romani care a devenit viral…

- Situație tensionata la Biserica Ortodoxa Romana din Eastham, o suburbie a Londrei, dupa ce parinții unui baiețel de un an și opt luni au refuzat sa accepte condițiile impuse de preot pentru ceremonia de botez.

- Un barbat, fiind in stare de ebrietate, a ieșit in strada și a impușcat propriul caine dupa ce acesta s-ar fi dezlegat și a ieșit din ograda. Cazul a avut loc in localitatea Parcani, din regiunea transnistreana. Barbatul a fost reținut de poliția din stanga Nistrului, ulterior, acesta a declarat oamenilor…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea, s-a declarat șocata de cazul celor doua fete care s-au sinucis intr-un mod brutal, aruncandu-se de pe un turn, de la 20 de metri.„M-a șocat cazul celor doua adolescente din Hunedoara care au decis sa-și curme viața, impreuna. De fapt, e puțin spus ca e un caz șocant,…