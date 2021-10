Stiri pe aceeasi tema

- Continua proiectul de reabilitare, modernizare și asfaltare a drumurilor locale din comuna Sihlea. Societatea Keyboard SRL va executa lucrarile de asfaltare din cadrul proiectului de investiție „Modernizare drumuri comunale, comuna Sihlea, județul Vrancea”. Este vorba de reabilitarea a aproximativ 6…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca lucrarile de consolidare și reabilitare a podului din beton armat de la Valea Sarii, peste Paraul Cheii, pe DJ 205 D (km 1 + 405) continua in ritm susținut. „Cat timp vremea va permite, se va lucra zi de zi la structura de rezistența…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a mers luni pe DJ 205C Focsani – Golesti – Virtescoiu – Odobesti, tronsonul Golești – Cirligele, pe care continua lucrarile de asfaltare. „Nu ne oprim din a face toate eforturile pentru ca Vrancea sa aiba o infrastructura rutiera de calitate!…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat ca ieri au inceput lucrarile de asfaltare pe strada Republicii din municipiul Adjud, strada care este parte integranta din DN 2 E 85. De asemenea, DRDP Iași executa lucrari de refacere a sistemului rutier pe DN 23A, Gologanu – Bordeasca,…

- Primaria Chiojdeni va moderniza mai multe drumuri de interes local. Lucrarile vor fi realizate de societatea Bitionfor Construcții SRL care a caștigat licitația organizata pe SEAP, valoarea lucrarilor fiind de peste 2,2 milioane de lei. Pentru realizarea obiectivului de investiție se vor executa urmatoarele…

- Continua lucrarile de reabilitare și modernizare a DJ 205 S Focșani – Cimpineanca – Virteșcoiu – Ramniceanca – intersecție DJ 205B. In aceste zile se lucreaza la execuția șanțurilor in Campineanca. „Am inceput execuția șanțurilor pe DJ 205 S in localitatea Campineanca. O lucrare așteptata de toți cetațenii…

- Lucrarile la Piațeta Teatrului ”Maior Gh. Pastia” s-au finalizat! Astazi, la ora 18.00 va invitam sa participați la evenimentul cultural-artistic care va marca inaugurarea acesteia! Lucrarile de reabilitare și modernizare a Piațetei au demarat in luna august 2020, acestea avand ca scop punerea in valoare…

- Modificari mult așteptate la subsolul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani, spațiul fiind modernizat complet in aceasta perioada. Lucrarile la subsolul unitații, care este folosit de cadrele medicale inclusiv ca spațiu pentru vestiare, au inceput in urma cu aproximativ o luna…