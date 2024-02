Stiri pe aceeasi tema

- Localitati din 24 de judete primesc finantare pentru 40 de noi investitii in modernizarea infrastructurii, a anuntat, marti, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Proiectele, in valoare totala de 423.815.052,55 de lei, au ca obiective modernizarea drumurilor de interes local,…

- A fost semnat contractul de finanțare pentru construire pod peste raul Colentina, DC 151/1, sat Stanești, primarul orașului Racari, Marius Caravețeanu a semnat contractul de finanțare in prezența ministrului Adrian-Ioan Veștea.Investiția de la Racari se va realiza cu finanțare prin Programul Național…

- Primaria Campineanca continua proiectul de asfaltare a strazilor din localitate. In prezent autoritațile locale au in derulare proiectul „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Campineanca, județul Vrancea”, valoarea investiției fiind de aproximativ 13 milioane de lei. Lungimea totala a strazilor…

- Primarul comunei Campineanca, Tudorel Ivan, a anunțat ca a semnat contractul de finanțare la proiectul privind extinderea și modernizarea sistemului de apa și canalizare din localitate. Proiectul „Extindere sistem integrat de alimentare cu apa și rețea de canalizare in satul Campineanca, comuna Campineanca,…

- Primarul Municipiului Adjud, Florin Nechifor, a anunțat ca a semnat marți, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, contractul de reabilitare și modernizare a peste 5 kilometri de strazi. Finanțarea este asigurata prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și de la bugetul local. „Am semnat…

- Proiectul de reabilitare și modernizare a Pastravariei Lepșa a intrat in linie dreapta. Societatea Marservice SRL a caștigat contractul de execuție la obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare ”Pastravaria Lepșa” din comuna Tulnici, județul Vrancea”. Valoarea investiției este de 14,1…

- Primarul Municipiului Adjud, Florin Nechifor, a premiat marți 11 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie. Fiecare cuplu a primit o diploma și o sticla de șampanie. „Astazi, (marți-n.r) a fost o zi deosebita, plina de emoții, intrucat am sarbatorit cu bucurie și recunoștința 11 cupluri adjudene…

- Locuitorii comunei Golești vor putea sa-și racordeze locuințele la rețeaua de gaze naturale. Primaria Golești are in derulare obiectivul de investiții „Inființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale comuna Golești, județul Vrancea”, care a fost aprobata spre finanțare prin Programul Național…