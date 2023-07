Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… O femeie de etnie rroma a amenințat ca iși pune capat zilelor. Pentru asta, femeia s-a urcat pe acoperișul Pieței Traian și striga, in gura mare, ca se arunca. A fost potolita destul de repede și fara prea multa munca de lamurire de catre o cunoștința care i-a spus formula magica: “Lenuțo!…

- „Furnizorii Enel Energie și Enel Energie Muntenia avertizeaza ca o parte dintre clienții acestora ar putea fi expuși unei tentative de frauda prin SMS. In mesajele primite, clienții sunt indemnați sa acceseze un link pentru a nu fi deconectați de la furnizarea energiei electrice, pe motiv de neplata. Daca…

- Distrugerea culturii ruse in strainatate reprezinta o tentativa de sinucidere, transmite președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu absolvenții Școlii Postuniversitare de Administrație Publica (GSPA), relateza presa rusa."Cultura rusa este multinaționala și face parte atat din cultura europeana,…

- Polițiștii mureșeni au fost sesizați duminica, 4 iunie, in jurul orei 15.30, prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana amenința ca se arunca de la etajul 4 al unui bloc din Targu Mureș. "La fața locului, s-au deplasat polițiști, echipaje de jandarmi, precum și reprezentanți ai Inspectoratului…

- Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania (UNJR), Asociația Magistraților din Romania (AMR), Asociația Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) si Asociația Procurorilor din Romania (APR) condamna ferm „tentativa de modificare iresponsabila si lipsita de loialitate constituționala…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, afirma ca proiectul de lege privind reducerea asa-numitelor pensii de serviciu aflat in Parlament nu raspunde cerintelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) privind reforma sistemului. Ea spune ca acest proiect aduce o modificare „superficiala,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un sucevean pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la omor. In cursul zilei de miercuri, 03 mai a.c., in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…