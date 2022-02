Stiri pe aceeasi tema

- Nu pare sa se fi gasit un punct comun în problema Rusia – Ucraina, iar președintele Vladimir Putin a facut afirmații dure, legat de politicile SUA – NATO. Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat noi acuzații catre Statele Unite ale Americii (SUA) și NATO. La…

- Rusia a acuzat luni Statele Unite ca „starnesc isterie” in legatura cu Ucraina, afirmand ca Washingtonul a adus la putere „naziști sadea” la granița cu Rusia și ca vrea sa transforme in eroi „acele popoare care au luptat de partea lui Hitler”. La randul sau, SUA au acuzat Rusia ca fabrica pretexte de…

- ​​Contul de Instagram al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost asaltat de internauți din întreaga lume care-i cer acestuia sa nu înceapa razboiul. Printre apelativele adresate liderului de la Kremlin se numara ”daddy”, ”baby” și ”Vladi”. Tensiunile…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca sa evalueze daca președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al Franței, potrivit…

- Rusia ”a promis” vineri Occidentului „cele mai grave consecințe” daca va continua sa ignore „preocuparile sale legitime” cu privire la întarirea militara a Statelor Unite și a NATO la granițele cu Ucraina și Rusia, potrivit AFP.„Acest lucru poate fi…

- Cu acest prilej, secretarul de stat american a subliniat angajamentul SUA de a continua consultarea stransa si cooperarea cu toti aliatii si partenerii transatlantici, in timp ce se actioneaza "in directia dezescaladarii prin descurajare, aparare si dialog", relateaza Agerpres.In context, Blinken a…

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Mercenari rusi au fost desfasurati in ultimele saptamani in estul Ucrainei controlate de separatisti, pentru a consolida apararea impotriva fortelor guvernamentale ucrainene, pe masura ce tensiunile dintre Moscova si Occident au crescut, au declarat patru surse pentru Reuters. In ultimele…