Stiri pe aceeasi tema

- Milionarul Calin Donca a ieșit din inchisoare, iar revederea cu soția lui a fost una emoționanta. Donca a fost plasat in arest la domiciliu.Calin Donca este acuzat de evaziune fiscala, constituirea unui grup infracțional, delapidare, manipularea pieței de capital și inșelaciune, fiind inchis timp de…

- Giulia Anghelescu a postat pe rețelele de socializare un tablou de familie! Vedeta s-a fotografiat alaturi de Vlad Huidu și copiii lor. Iata ce imagine emoționanta a publicat concurenta de la America Express!

- FOTO VIDEO| Povestea emoționanta a lui Oscar, un cațel ce a fost gasit de familia sa, dupa 2 ani, cu ajutorul unei postari facute de un consilier local din Alba Iulia FOTO VIDEO| Povestea emoționanta a lui Oscar, un cațel ce a fost gasit de familia sa, dupa 2 ani, cu ajutorul unei postari facute de…

- Pedro, un cațel al strazii din Turda, care in luna Octombrie a acestui an parea sa se confrunte cu probleme grave de sanatate, s-a facut bine, datorita unor oameni absolut minunați, iar acum iși cauta o casuța unde sa ofere și sa primeasca acea dragoste necondiționata de care toți avem nevoie. In luna…

- Pablo Acuna, un barbat in varsta de 56 de ani, are o poveste de viața cu adevarat impresionanta și emoționanta. Barbatul este tata a doua fete, iar el le-a scris singur pe acestea. Mama lor le-a abandonat inca de cand erau foarte mici. Iata ce se știe despre el!

- Scandal intr-o familie din Campeni: un barbat și-a amenințat soția. Ce masuri au luat polițiștii Un barbat de 70 de ani din Campeni s-a ales cu ordin de protecție și cu dosar penal, dupa ce a amenințat-o pe soția sa. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 octombrie 2023, polițiștii din Campeni au fost sesizați,…

- Kate Middleton a bifat o noua apariție rafinata intr-un costum tricotat in Romania. Proprietara afacerii romanești de succes a transmis un mesaj emoționant dupa ce Prințesa de Wals a defilat imbracata in creația sa.