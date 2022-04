FOTO Polițiștii și polițistele au primit uniformele greșite Sindicatul Europol acuza, vineri, ca absolventii scolilor de agenti au primit uniforme mai mici sau mai mari, desi s-au facut probe pentru a primi echipamente potrivite. Astfel, cei aproximativ 1.800 de politisti incearca in continuare sa schimbe intre ei uniformele sau sa le retuseze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

