Stiri pe aceeasi tema

- La Roma s-a deschis o expoziție impresionanta: „Dacia. L’ultima frontiera della romanita”. La expoziția ce poate fi vizitata la prestigioasele Terme di Diocleziano, parte a Muzeului Național Roman, Muzeul Național al Banatului din Timișoara participa cu 19 piese de patrimoniu de o valoare inestimabila,…

- Aurelia Mihuț și Magda Babau sunt doua tinere angajate ale Muzeului Național de Arta din Timișoara, care lucreaza ca restauratoare. Prin mainile lor revin la viața opere care au zeci de ani vechime, chiar sute. Aurelia Mihuț și Magda Babau le aduc la forma inițiala cu multa migala și aparatura de ultima…

- Premierul Marcel Ciolacu, ministrul Culturii Raluca Turcan, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii Florin Barbu, presedintele interimar Camerei Deputatilor Alfred Simonis au fost prezenti, sambata, la Muzeul National de Arta din Timisoara, la expozitia dedicata sculptorului…

- Timișoara incepe sa traiasca in spiritul lui Brancuși. Sambata se deshide expoziția eveniment dedicata marelui artist cu 100 de lucrari și documente, multe aduse din Paris și Londra pentru prima data in Romania.

- Considerata punctul forte al anului Capitalei Culturale Europene, expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” va fi accesibila publicului de sambata, 30 septembrie. Biletele costa 88 de lei sau 100 de lei daca doriți sa vizitați și celelalte expoziții ale Muzeului Național de Arta…

- Un eveniment in premiera naționala va fi organizat de Consiliul Județean Timiș la Bastion. In contextul celei mari expoziții din țara noastra dedicata marelui sculptor Constantin Brancuși, ce se va deschide in 30 septembrie la Muzeul Național de Arta, sculptura „Sarutul” va fi recreata de artistul Florin…

- Cea mai mare expoziție din Europa de Est cu opere realizate de sculptorul Constantin Brancuși este așteptata cu interes de mii de persoane din țara și strainatate. Biletele s-au pus in vanzare in 4 septembrie, iar in prima saptamana au fost vandute aproape 3.700. Organizatorii au imprumutat exponate…

- „Brancusi: surse romanesti si perspective universale" de la Timisoara, cea mai consistenta expozitie dedicata lui Constantin Brancusi in tara sa natala in ultimii 50 de ani, va reuni peste 100 de lucrari ale artistului a caror valoare asigurata este de jumatate de miliard de euro. Istoricul de arta…