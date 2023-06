Stiri pe aceeasi tema

- O masina in care se aflau cinci persoane a fost lovita, joi seara, de tren, in judetul Valcea, iar o persoana a murit. Deocamdata, nu se cunoaste starea celorlalte victime.”Accident feroviar in localitatea Orlesti, intersectie catre Auresti/Peco. Din evenimentul petrecut intre un autoturism si tren…

- Autoritati ruse confirma ca echipajele a doua aeronave rusesti au fost ucise sambata, in timpul rebeliunii gruparii paramilitare ruse Wagner, relateaza CNN. Guvernatorul regiunii Ivanovo, Stanislav Voskresenski, a transmis miercuri condoleante familiilor si prietenilor echipajului unui avion de tip…

- Grupul german Bayer a acceptat joi sa plateasca statului New York 6,9 miliarde de dolari pentru a soluționa procesele in care este acuzat ca a indus in eroare consumatorii prin prezentarea erbicidului Roundup, pe baza de glifosat, ca fiind un produs sigur, potrivit AFP.

- Cresterea deficitului comercial raportata miercuri de Departamentul de Comert, de 23,% ,la 74,6 miliarde de dolari, a fost cea mai mare din aprilie 2015. Acest lucru i-a determinat pe economisti sa se astepte la un impact de 2,5 puncte procentuale al deficitului comercial asupra produsului intern brut…

- Fosta campioana de la Roland Garros, Virginia Ruzici, a fost povestit intr-un interviu mai vechi acordat antrenorului Daniel Spatz. Episodul este reamintit de Gazeta Sporturilor, intr-un alt text despre Țiriac.„Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci cand am inceput sa caștig mai…

- Vestea mortii milionarului Nelu Balan, considerat „cel mai șmecher roman din New York”, a fost data de fostul manechin Nelly Nastase."RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis aceasta pe Facebook.Nelu Balan, poveste de viața ca-n filmeNelu Balan este unul din romanii…

- ”Pfizer ofera toate profiturile pe care le-am obtinut din Covid in ’21 si ’22 si ceea ce vom obtine in ’23 pentru a achizitiona tehnologie si produse care credem ca ne vor permite sa luptam impotriva cancerului”, a spus el, numind efortul producatorului de medicamente ca fiind urmatorul pariu de investitii.Produsele…

- Ion ȚiriacIn anul 2023, Ion Țiriac domina clasamentul romanilor din Topul Forbes cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari și ocupa locul 1516 la nivel mondial. Principalele sale domenii de business sunt sectorul financiar și asigurarile auto, imobiliarele și sportul. Pe langa cariera sa de afacerist,…