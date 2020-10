Stiri pe aceeasi tema

- În jurul orei 2:30 o autospeciala a fost alertata, dupa ce o mașina s-a rasturnata pe strada Maramureșului din Cluj-Napoca. Când au ajuns pompierii nu au gasit persoane la locul accidentului. „O autospeciala a fost alertata în jurul orei 2.30 ca…

- In cursul serii de ieri, 17 octombrie, polițiștii au fost sesizați asupra faptului ca in localitatea Ilva Mica, o persoana este cazuta pe marginea drumului. Persoana a fost victima unui accident rutier și, din nefericire, a decedat. Articolul FOTO – Lasat sa moara pe marginea drumului in urma unui accident…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe strada Liviu Rebreanu, din Cluj-Napoca.Conform IPJ Cluj, un conducator auto de 27 de ani, din Maramureș, in timp ce se deplasa pe strada Liviu Rebreanu din Cluj-Napoca, a surprins si accidentat un barbat de 20 de…

- Echipajele ISU au intervenit in cursul zilei de astazi la un accident rutier pe A3. Un șofer s-a rasturnat cu mașina in afara drumului. Articolul FOTO – S-a dat peste cap pe A3. Șoferul a scapat fara nici o zgarietura apare prima data in Someșeanul.ro .

- Modul SMURD intervine la un accident rutier petrecut pe raza unei localitați din județul Bistrița-Nasaud. Articolul S-a izbit cu mașina de un cap de pod. Intervin echipajele SMURD apare prima data in Someșeanul.ro .

- In dimineața zilei de 13 septembrie polițiștii din Targu Lapuș s-au sesizat despre faptul ca pe raza comunei Cernești, in locul numit Pietriș, pe direcția de deplasare Cernești-Targu Lapuș, s-a produs un accident de circulație rutiera. Articolul FOTO – Accident in Cernești. Șoferul a abandonat mașina…

- Echipajele de pompieri au intervenit azi la urcare pe Piatra Craiului. Un camion cu pietriș s-a rasturnat. Articolul FOTO – Camion rasturnat la urcare pe Piatra Craiului apare prima data in Someșeanul.ro .

- Pompierii au intervenit, in cursul nopții, la un accident rutier produs in Sarmașag. Articolul A ajuns cu mașina direct in lac. A fost salvat de pe pavilionul mașinii apare prima data in Someșeanul.ro .