FOTO: Locuri noi de parcare pe Arțarilor Locurile de parcare sunt din ce in ce mai puține, odata cu proiectele de mobilitate aflate in derulare. Astazi, pe Arțarilor, au fost amenajate 18 locuri noi de parcare, menite sa vina in ajutorul șoferilor. Proiectele de mobilitate urbana care se deruleasza in Bistrița desființeaza aproape 3.000 de locuri de parcare. Cum și inainte de demararea acestor proiecte exista problema parcarilor, municipalitatea a cautat soluții in diferite zone din oraș. Au fost amenajate parcari noi in Piața Independenței Nord, Rodnei, cartierul Ștefabn cel Mare, etc. Astazi, alte 18 locuri noi de parcare au fost marcate.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

