- 17 Septembrie – Ziua Naționala a Curațeniei – Let’s Do IT, Romania! Ca și in anii precedenți, in aceasta zi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au dat curs invitației de a ajuta la protejarea mediului inconjurator. Participarea in mod voluntar la adunarea deșeurilor din diferite…

- ACȚIUNI ALE POLIȚIȘTILOR VRANCENI PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE ALCOOL ȘI DROGURI LA VOLAN In acest sfarșit de saptamana, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au acționat, in sistem integrat, pe principalele artere care tranziteaza județul nostru, precum și in orașe sau…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea vor acționa, zilnic, in acest sfarșit de saptamana prelungit, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Pentru ca toți participanții sa se bucure de evenimentele organizate, polițiști de la structurile de ordine publica,…

- Activitați de prevenire in sistem integrat desfașurarate de polițiști și jandarmi la Balciul tradițional din municipiul Adjud. In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și ai Poliției Municipiului Adjud, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR VRANCENI, PENTRU DEPISTAREA PERSOANELOR CARE CONSUMA DROGURI SAU ALTE SUBSTANȚE PSIHOACTIVE In noaptea de 23/24 iulie a.c., in intervalul orar 00.00 – 04.00, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, alaturi de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- In perioada iunie – septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea desfașoara activitați in cadrul Campaniei naționale ,,Vacanța in siguranța” pentru a preveni victimizarea minorilor și pentru conștientizarea comunitații vrancene cu privire la necesitatea adoptarii unei…