FOTO: Intersecțiile din Bistrița, strălucitoare și pline de culoare! Nuielușele lui Moș Nicolae – tot mai sofisticate și ornamentate In ton cu vremea nefiresc de calda și insorita pentru un inceput de decembrie – intersecțiile din Bistrița s-au animat in aceasta dimineața (cum se intampla, de altfel, de cateva zile incoace), colorandu-se și stralucind de departe. Zeci de nuielușe impecabil ornamentate – din ce in ce mai moderne și sofisticate – au fost inșirate pe trotuare. Conform tradiției, in aceasta noapte copiii cuminți il așteapta pe Moș Nicolae. Invaluite de razele unui soare nefiresc de cald, sute de nuielușe și-au așteptat astazi cumparatorii. Comercianții le-au amplasat strategic in diferite intersecții din Bistrița,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

