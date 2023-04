Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani, in dreptul localitatii Dragutesti, judetul Gorj. Conform oficialilor Politiei judetene Gorj, sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cele sapte victime fiind transportate la spital. Primele verificari arata ca un barbat…

- Traficul este blocat pe DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani, localitatea Dragutesti, judetul Gorj, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Conform oficialilor Politiei judetene Gorj, sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cele sapte victime fiind…

- Traficul este blocat pe DN 66 Bumbesti Jiu – Petrosani, localitatea Dragutesti, judetul Gorj, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Conform oficialilor Politiei judetene Gorj, sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, toate cele sapte victime fiind…

- Un cutremur de 4,9 pe scara Richter a avut loc, luni la ora 16.02, in apropiere de Targu Jiu. Cutremurul s-a produs la 16 km N-V de Targu Jiu, 66 km N-E de Drobeta-Turnu Severin, 70 km S de Hunedoara, 84 km S de Deva, 97 km E de Reșita, 99 km V de Ramnicu Valcea, […] The post Din nou panica in Gorj.…

- Patrula S.J. Salvamont – Salvaspeo Bihor care asigura permanenta in zona statiunii Stana de Vale – masiv Bihor – Vladeasa, la solicitarea IJSU „Crisana” Bihor, a intervenit duminica la un accident rutier, cu trei victime, produs la circa 5 km de statiune, alaturi de echipajele ISU si SMURD. Potrivit…

- Zeci de persoane au fost ranite, sambata, dupa ce zeci de masini s-au ciocnit, iar unele au luat foc pe autostrada M1 din Ungaria, din cauza unei furtuni de praf care a redus brusc vizibilitatea, relateaza portalul de stiri al radioteleviziunii ungare hirado.hu. Printre victime se numara și 3 romani,…

- Trei cutremure s-au produs, sambata, in judetul Gorj, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism cu magnitudinea 2,4 grade pe Richter s-a produs la ora locala 15:25, la o adancime de 15,4 km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- In județul Gorj, unde in aceasta saptamana s-au produs doua cutremure cu magnitudinea 5,7, respectiv 5,2 exista o singura persoana calificata pentru expertizarea seismica a cladirilor – un expert in varsta de 75 de ani, conform primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu. Primarul a spus, joi, la B1TV,…