FOTO: Explozie cu o victimă, într-un sat mureșean Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitati sa intervina, sambata seara, 20 aprilie, in localitatea Deaj (comuna Mica), in urma unui apel primit prin numarul unic de urgența 112, care anunța faptul ca la nivelul unei case de locuit s-a produs o explozie, aceasta nefiind urmata de un incendiu."La locul indicat s-au deplasat […] Post-ul FOTO: Explozie cu o victima… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a suferit arsuri la maini si la picioare, marti, in urma unei explozii care s-a produs intr-un apartament din zona Copou din municipiul Iasi. Explozia a fost urmata de un incendiu, conform News.ro. Incidentul s-a petrecut, marti la pranz, intr-un bloc situat in zona Copou din municipiul Iasi.…

- Pompierii mureșeni intervin in aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la depozitul unui operator economic, in municipiul Targu Mureș, acesta fiind situat la parterul unui bloc de locuințe, cu regim P+9 etaje. La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apa și…

- Pompierii mureseni au fost solicitați sa intervina vineri, 5 aprilie, la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, pe strada Nucului din municipiul Reghin. "La fața locului, echipajele operative din cadrul Detașamentului Reghin intervin cu o autospeciala de stingere și o ambulanța…

- Vineri seara, 22 martie 2024, o explozie uriașa s-a produs la Hidrocentrala Stejaru. In urma incidentului, un barbat in varsta de 40 de ani a ajuns de urgența la spital. Pompierii au constatat ca s-a produs o avarie la un intrerupator de 110 KV.

- Detașamentul de Pompieri Targu Mures intervin in aceste momente cu o autospeciala de stingere, in colaborare cu un echipaj medical din cadrul SAJ Mures, pe strada Regele Ferdinand din muncipiul Targu Mureș, pentru extragerea unei persoane din paraul Pocloș. Pompierii acționeaza in aceste momente pentru…

- In aceste momente pompierii din cadrul Detasamentului Baia Mare intervin pentru lichidarea unui incendiu la o casa de locuit. Incendiul se manifesta la o incapere de aproximativ 50 mp in care erau depozitate mai multe obiecte din material textil. Pompierii intervin cu 3 autospeciale de stingere, 1 echipaj…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unei explozii, in localitatea Cobadin , str. Trandafirilor nr. 2. La fata locului a intervenit Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma ASAS…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri, 24 ianuarie, la un accident rutier produs pe DJ 152A, pe dealul Bandului unde un autoturism a parasit partea carosabila, rasturnandu-se. "La fața locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD…