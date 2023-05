Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta din Romania (DSU) aflat sub coordonarea lui Raed Arafat (foto), a anuntat marti, 9 mai, organizarea la Targu Mures a unui exercitiu de testare a solutiilor de rezilienta a societatilor si comunitatilor intr-un scenariu care vizeaza fenomenul migratiei in Romania,…

- La data de 28 aprilie a.c., in cursul serii, polițiștii Poliției municipiului Targu Mureș, impreuna cu reprezentanți ai Inspectorului de Jandarmi Județean Mureș, Gruparii de Jandarmi Mobile, Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca și Serviciului pentru Imigrari…

- Presedintele Klaus Iohannis isi incepe, marti, vizita oficiala in Argentina, el urmand sa fie primit de omologul sau Alberto Fernandez, cu care va avea convorbiri tete-a-tete. Totodata, va fi semnat un memorandum intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Departamentul pentru Situatii de…

- Paramedici din Ucraina sunt pregatiti la Targu Mures si Oradea in prim-ajutor de baza si medicina tactica de interventie in caz de razboi, in baza unui acord asumat de Romania in cadrul NATO, a anuntat, joi, Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). „In aceasta perioada, in Centrul de Formare…

- 48 de soldați gradați profesioniști recent incadrați in colectivul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "HOREA" al județului Mureș au depus solemnul juramant militar fața de țara, intrand astfel in tainele meseriei de pompier salvator. In cadrul ceremoniei de depunere a juramantului militar, ce…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a organizat, luni, de Ziua Protectiei Civile, un amplu exercitiu de evacuare a elevilor dintr-o scoala din Targu Mures, intr-o situatie de cutremur. Potrivit reprezentanților ISU Mureș, in aceste situatii un punct cheie il reprezinta…

- Seful DSU, Raed Arafat, anunta ca vor fi reluate exercitiile de testare a sirenelor in caz de pericol, din Romania. Departamentul pentru Situatii de Urgenta va demara ample actiuni de prevenire si protectie in caz de cutremur in saptamana dedicata protecției civile din Romania. Seful DSU Raed Arafat…