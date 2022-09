Stiri pe aceeasi tema

- Control al Poliției Animalelor la adapostul Danyflor, langa Timișoara. Oamenii legii au facut verificari dupa ce in mediul online au aparut imagini cu puii proaspat fatați lasați in țarc, alaturi de alți caini adulți. Unul dintre pui a murit, iar celalalt a fost gasit intr-un bol pentru mancare.

- In perioada 26-28 august sunteți așteptați la cea de-a cincea ediție a evenimentului „Imparte Carte”, la Libraria Cartea de Nisip. Daca aveți pe rafturi volume pe care le-ați citit deja și ați vrea sa le citeasca și alții, le puteți duce la libraria din centrul orașului.

- Alianta Pentru Patrie Timiș – Dumbravita trage un semnal de alarma referitor la cum arata celebra localitate de langa Timisoara sub administratia USR. Ofilirea comunei este in… floare si cei care sunt acum la conducere trebuie sa se trezeaca, pentru ca deja a venit ultimul ceas. „Dumbravița, una dintre…

- Opt caini au fost adoptați in cadrul targului organizat la Auchan Baia Mare in zilele de sambata și duminica. De asemenea au fost facute și alte donații pentru animale. ”Bilanțul evenimentului din acest weekend organizat in colaborare cu Auchan Baia Mare: 8 adopții locale responsabile cu contract de…

- Cinci caini au fost adoptați sambata, 30 iulie, in prima zi a targului de adopții și colecta de hrana care se desfașoara la Auchan Baia Mare. De asemenea au fost donate aproximativ 100 kilograme hrana uscata și cateva conserve, la care se adauga donații in jur de 1.000 lei, spun reprezentanții Fight…

- Patru caini au fost adoptați sambata, 30 iulie, in prima zi a targului de adopții și colecta de hrana care se desfașoara la Auchan Baia Mare. De asemenea au fost donate aproximativ 100 kilograme hrana uscata și cateva conserve, la care se adauga donații in jur de 1.000 lei, spun reprezentanții Fight…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au facut mai multe controale, dar si o actiune de prevenire in satele din zona municipiului Timisoara. Politistii vor ajunge in scurt timp si in zona Lugojului, iar echipele…

- Ripensia UVT a prelungit intelegerile a doi jucatori aflati la final de contract. Atacantul Cristian Gavra si fundasul moldovean Andrei Macritchii raman in ros-galben pana in vara viitoare. Macritchii (26 de ani) e fundaș lateral nascut si a venit la Timișoara la inceputul lui 2020. „A fost pentru mult…