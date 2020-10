FOTO: Coliziune frontală între un microbuz și un autoturism Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, pe drumul care duce spre Sigmir. Un microbuz și un autoturism au colizionat. Din fericire, au fost doar pagube materiale. Un echipaj B2 al SAJ BN, unul al ISU BN și poliția au intervenit in aceasta dimineța la un accident rutier produs pe drumul ce duce spre Sigmir. Un microbus și un autoturism au colizionat. Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a fost ranit, accidentul soldandu-se doar cu pagube materiale. Circulația in zona a fost blocata. Știre in curs de actualizare! Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

