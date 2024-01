FOTO: Bărbat din CĂLIMĂNEȘTI, dat DISPĂRUT! De aproape o lună a plecat de la domiciliu! L-AȚI VAZUT? ANUNȚAȚI IMEDIAT POLIȚIA *_Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea cauta un barbat, de 52 de ani, plecat voluntar de la domiciliu._* Polițiștii orașului Calimanești au fost sesizați de catre o femeie din localitate, cu privire la faptul ca soțul ei, UDRIȘTE CRISTIN DUMITRU, de 52 de ani, a plecat de la domiciliu la data de 27.12.2023 și nu s-a mai intors pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1.75 cm., greutate 90 de kg., ochi caprui, par carunt. Daca aveți date relevante care pot conduce la depistarea barbatului, va rugam sa anunțați cea mai apropiata unitate… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea cauta un barbat, de 52 de ani, plecat voluntar de la domiciliu. Polițiștii orașului Calimanești au fost sesizați de catre o femeie din localitate, ca soțul ei, UDRIȘTE CRISTIN DUMITRU, a plecat de la domiciliu la data de 27.12.2023 și…

- Un barbat de 50 de ani din Calimanesti a fost retinut de politisti dupa ce s-ar fi dus in curtea locuintei surorii sale la doar cateva ore dupa ce aceasta obtinuse un ordin de protectie impotriva lui, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea. "In fapt,…

- Un barbat de 50 de ani din orașul Calimanești a fost reținut pentru 24 de ore, fiind banuit de incalcarea ordinului de protecție provizoriu. Pe 2 ianuarie, in jurul orei 11.30, o femeie de 35 de ani din orașul Calimanești a sesizat poliția in legatura cu un conflict spontan. Ea ar fi fost amenințata…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost sesizați in a doua zi de Craciun ca, in aceeași zi, Tomulescu Constantin, de 63 ani, din comuna Turburea, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,85 m, greutate 90 kg, par alb, ochi caprui.…

- O fata, de 13 ani, este cautata de polițiștii gorjeni, dupa ce a plecat de acasa.Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost sesizați sambata cu privire la faptul ca, la aceeași data, Pislea Bianca Diana, in varsta de 13 ani, din Rovinari, a plecat in mod voluntar de la domiciliu…

- La data de 30 noiembrie a.c., polițiștii municipiului Ramnicu Valcea au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de un barbat de 56 de ani, cetațean german, banuit de incalcarea ordinului de protecție provizoriu și amenințare. In fapt, la data de 30 noiembrie a.c., Poliția municipiului Ramnicu…

- Politiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara efectueaza cercetari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 74 de ani, dat disparut din Oraștie dupa ce a plecat de acasa acum o saptamana și nu a mai revenit. „In data de 6 noiembrie 2023, in jurul orei 10:00, Poliția Municipiului…

- Luni, 23 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din Baia Mare, cu privire la faptul ca, din data de 19.10.2023, nu mai știe nimic de soțul sau, CIOBANU VASILE de 41 de ani, iar telefonul acestuia este inchis din aceeași zi. Semnalmente:…