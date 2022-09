Foto: Accident mortal pe centura Apahida-Valcele

Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit pe centura Valcele-Apahida, unde un autoturism condus de o femeie din Bistrița a intrat in coliziune cu un TIR, dupa ce a patruns pe sensul opus. In urma impactului violent, șoferița a decedat pe loc. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit marți seara la un…

- La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 18.45, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe DN VOCNE la km 19+100 m. Din primele informații, un autoturism care se deplasa pe direcția Dej spre Cluj-Napoca, condus de o femeie de 52 de ani din Municipiul Bistrița, ar fi patruns pe sensul…

- O femeie și-a pierdut viața in urma unui accident tragic, produs marți dupa-amiaza, in jurul orei 18:45, pe centura Valcele - Apahida.Un autoturism care se deplasa pe direcția Dej spre Cluj-Napoca, condus de o femeie de 52 de ani, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 18.45, polițiștii au intervenit la un accident mortal produs pe varianta Valcele-Apahida. Din primele informații, un autoturism care se deplasa pe direcția Dej spre Cluj-Napoca, condus de o femeie de 52 de ani, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde a intrat…

- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri dupa-amiaza pe centura Valcele- Apahida. In accident au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism, iar doi șoferi au ramas incarcerați. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier produs…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier, in care au fost implicate doua autocamioane și un autoturism. La fața locului acționeaza trei

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autocamione și un autoturism s-a produs miercuri dupa-amiaza pe centura ocolitoare a Clujului, Valcele-Apahida, la Dezmir. Circulația auto a fost blocata in zona. Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu trei autospeciale, un…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut pe varianta ocolitoare de la Apahida. Apelul de urgența a venit la ora 7:50, iar la misiune au participat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj de terapie intensiva mobila…