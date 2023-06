Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dinamo au invadat terenul, dupa ce echipa a promovat in Liga 1! Imaginile bucuriei „cainilor” sunt de nedescris, dupa barajul castigat cu 8-5, la general, cu FC Arges. Ovidiu Burca a reusit imposibilul si a readus-o pe Dinamo in Liga 1, la un sezon distanta dupa ce echipa a retrogradat istoric.…

- Ovidiu Burca a oferit prima reactie dupa ce Dinamo a promovat in Liga 1. Antrenorul „cainilor” s-a declarat extrem de bucuros de faptul ca a reusit sa readuca trupa din Stefan cel Mare pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a invins-o cu scorul de 8-5 pe FC Arges, la general, la barajul de mentinere/promovare…

- FC Argeș - Dinamo 4-2, 5-8 la general » La finalul meciului care i-a readus pe „caini” in prima liga, Ovidiu Burca a tras concluziile unuia dintre cele mai nebune sezoane din istoria roș-albilor. Ce a spus Burca, aclamat de suporteri și stropit de jucatori in timpul interviului: „E una dintre cele mai…

- Ionuț Negoița, 49 de ani, ex-patronul ”cainilor”, a declarat ca se gandește la a reveni candva la Dinamo, dar numai ca acționar minoritar cel mult Dinamo a invins FC Argeș, scor 6-1, in prima manșa a barajului de Liga 1, returul fiind duminica seara in Trivale. La finalul partidei, la conferința de…

- Dinamo a reușit cel mai bun meci al sezonului, caștigand cu 6-1 in fața lui FC Argeș, in barajul de promovare/menținere in Liga 1. Returul, FC Argeș – Dinamo are loc sambata, de la 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport Formația lui Ovidiu Burca e cu un…

- Campioana Romaniei, Dinamo, continua sa-și consolideze lotul, fiind la cațiva pași de a aduce trei jucatori sarbi valoroși: interul Petar Nenadic, extrema Bogdan Radivojevic și portarul Vladimir Cupara Dupa ce l-a anunțat pe pivotul maghiar Miklos Rosta, care va veni din vara de la Pick Szeged, Dinamo…

- Final trist la Cluj, unde Chindia nu a pus in dificultate sub nicio forma gazdele, care in urma victoriei de azi, au scapat de emoțiile barajului de menținere in Liga 1. In schimb, targoviștenii au șanse de a nu mai prinde nici macar barajul de menținere, dupa acest eșec, 2-0, cu U Cluj! Prin deficitul…

- Gabriel Glavan, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scouteri din fotbalul romanesc, despre care s-a scris recent ca ar urma sa preia funcția de director sportiv la Dinamo, evidențiaza intr-o postare pe Facebook o faza-spectacol reușita de echipa lui Ovidiu Burca in duelul cu Oțelul, caștigat…