Fotbalul judetului Constanta: Revin Liga a 4-a si a 5-a! In weekend, se disputa primele meciuri din 2020

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ploaie, grindina si vant.Astfel, avertizarea este valabila de la 14.05 pana la ora 15.00 si vizeaza judetul Constanta: Constanta, Navodari, Ovidiu, Valu lui Traian, Lumina, Corbu.Se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de mici…

- Se anunta furtuna la Constanta, joi dupa amiaza. Meteorologii din cadrul ANM anunta ploi, grindina si vant puternic in municipiul Constanta dar si in Navodari, Ovidiu, Valu lui Traian, Lumina, Corbu.Imaginile surprinse in urma cu putin timp pe plaja Modern din Constanta prevestesc furtuna anuntata de…

- PMP si-a lansat vineri candidatii pentru primariile din judetul Constanta, anunta pe Facebook Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, coordonarea campaniei partidului pentru alegerile locale."Așa arata invingatorii! Acesta e spiritul PMP Constanța, printre cele mai puternice filiale…

- Gheorghe Martin a fost prefect de Constanța in perioada 2002-2005. Și-a dat demisia pentru a conduce Oraganizația Județeana a partidului Conservator, funcție la care a renunțat doi ani mai tarziu. Gheorghe Martin a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale Constanței anilor 2000, iar afacerile…

- Maestro SPRL, lichidator al M Unit International SRL, organizeaza licitatie publica pentru adjudecarea unor bunuri din patrimoniul societatii M Unit International SRL. Licitatia va avea loc in fiecare zi de joi, incepand cu data de 13.02.2020, ora 12.00, pana la adjudecare, la sediul lichidatorului…

- Ionut Dumitru Gumeni este sef Birou Administrare Retea la Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta. El si a depus declaratiile de avere si de interese la data de 4 iunie 2019.Potrivit declaratiei de avere, detine un teren agricol in Constanta, in suprafata de 505 mp, cumparat…

- Primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fiind acuzat ca ar fi vandut un teren in mod nelegal catre o societate la care viceprimarul localitatii era asociat.

- Ultimele partide din acest an in fotbalul judetean, patru restante, s au incheiat cu urmatoarele rezultate: la Liga a IV a etapa a 19 a Emaus Cernavoda CS Lipnita Carvan 0 6 la seniori 3 0 la juniori ; la Liga a V a in Seria Nord Litoral Corbu CS Pestera 4 1 din etapa a 9 a , Flacara Crucea Dacia Mircea…