Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii se intorceau din Grecia, au incercat sa acosteze in portul Agigea insa, din cauza vantului puternic, barca a ajuns in Constanța. A lovit puternic digul, iar apa a inceput sa inunde ambarcațiunea.Oamenii au sunat la 112, iar salvatorii au pornit imediat spre ei. Operațiunea a fost una dificila…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, dr. Florin Roșu, a anunțat ca au fost incepute demersurile pentru revenirea spitalului la statutul de unitate care trateaza exclusiv pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Spitalul fusese redeschis și pentru alte patologii in data de 20 mai. La nivel național,…

- Un sofer din Prahova, rupt de beat era nerabdator sa ajunga la Constanta. Pentru siguranta sa si a celorlalti participanti la trafic, politistii l au depistat in timp util, evitand astfel producerea unor adevarate tragedii pe soselele Romaniei tot mai greu incercate de inconstienta anumitor soferi.Un…

- Comandantul clubului Steaua, Razvan Bichir, i-a stabilit un obiectiv major lui Daniel Oprița, caștigarea Cupei Romaniei. CSA Steaua debuteaza miercuri in Liga 2, pe teren propriu, impotriva celor de la Csikszereda. Steaua nu are drept de promovarea in Liga 1, dar asta nu inseamna ca obiectivele vor…

- Gruparea de fotbal din Liga I FC Viitorul si divizionara secunda Farul au fuzionat, echipa din primul esalon urmand sa se numeasca Farul Constanta si sa fie condusa de antrenorul Gheorghe Hagi, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, presedintele noii entitati, Gheorghe Popescu, arata Agerpres.…

- "Va anuntam cu bucurie inceperea unui nou proiect in fotbalul constantean laquo;Impreuna suntem mai puterniciraquo; prin care ne dorim sa fim cei mai buni ldquo; "Impreuna suntem mai puternicildquo;, proiectul fotbalistic de mare importanta pentru Constanta, nascut in urma discutiilor dintre FC Farul…

- Viitorul și Farul vor anunța luni, 21 iunie, nașterea noului club de fotbal al orașului Constanța. Fuziunea dintre Viitorul și Farul, vazuta de mulți oameni de fotbal drept nașterea unei candidate la titlu, a ramas doar o chestiune de detalii. Clubul condus de Gica Hagi a emis astazi un comunicat prin…

- Cea de-a 51-a ediție a Campionatelor Balcanice rezervate juniorilor I (U20) se va desfașura sambata, 12 iunie, și duminica, 13 iunie, la Istanbul (Turcia), iar Romania va fi reprezentata de 50 de atleți (21 la feminin și 29 la masculin), informeaza Federatia Romana de Atletism. Printre tricolori, se…