Fotbalul american, promovat la UEM REȘIȚA – Jucatorii de la Reșița Locomotives au incercat sa promoveze fotbalul american și sa atraga spre acest sport studenți de la Universitatea Eftimie Murgu. „Am organizat un eveniment de prezentare a fotbalului american, ne dorim sa promovam acest sport inclusiv in randul studenților și elevilor. Speram ca in urma acestei acțiuni de promovare sa recrutam și jucatori. Vrem sa familiarizam oamenii cu acest sport și, daca exista doritori, sa reușim sa aducem langa echipa viitori posibili antrenori de fotbal american”, a spus președintele Raul Siladi. „Am fost aici și sezonul trecut, așa ca acesta… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

