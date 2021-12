Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei va evolua in Grupa a 3-a in Liga B a editiei din 2022-2023 a Ligii Natiunilor. In urma tragerii la sorti care a avut loc joi seara, la Nyon, in Elvetia, Romania va fi in grupa cu Bosnia-Hertegovina, Finlanda si Muntenegru.

- Italia, campioana europeana en titre, Germania si Anglia, vicecampioana continentala, au fost repartizate in Grupa a 3-a din Liga A a Ligii Natiunilor la fotbal, editia 20220-2023, alaturi de Ungaria, in urma tragerii la sorti efectuate joi seara, la Montreux (Elvetia), conform agerpres. Franta,…

- Joi, 16 decembrie, de la ora 19.00, nationala de fotbal a Romaniei isi va afla adversarii din 2022 in Liga Natiunilor, competiția care o poate duce spre EURO 2024. Urmatoarea ediție a Campionatului European, care va fi gazduita in 2024 de Germania, va insemna 23 de echipe plus țara gazda. Din preliminariile…

- Dupa finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial 2022, naționala de fotbal a Romaniei va intra din nou in competiții oficiale, Liga Națiunilor oferind un parcurs care garanteaza trei locuri la turneul final EURO 2024. Urmatoarea ediție a Campionatului European, care va fi gazduita in 2024…

- Naționala de fotbal a României se afla în fața celui mai important test din preliminariile CM 2022: trupa lui Mirel Radoi trebuie sa învinga Islanda pentru a obține un loc la barajul de calificare. Duelul este LiveText pe HotNews.ro de la ora 21:45.* România vs Islanda…

- Federația Româna de Fotbal a anunțat, pe siteul oficial, ca prima reprezentativa are o noua mascota: este vorba despre ciobanescul carpatin. La antrenamentul de luni al elevilor lui Mirel Radoi și-a facut apariția și noua mascota a primei reprezentative. Nu doar un singur exemplar, ci…

- Reprezentativa de fotbal juniori U17 a Romaniei (selectioner Daniel Mogoșanu) debuteaza in preliminariile Campionatului European 2022 dedicat acestei categorii de varsta. Turneul final, la care participa 16 natiuni, va avea loc in Israel. Romania gazduiește Grupa 6 de calificare din care mai fac parte…

