Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Razvan Raț (42 de ani) a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…

- Razvan Raț (42 de ani), fostul internațional, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…

- Ucraina și-a anunțat lotul cu care va participa la Campionatul European din 2024, din Germania, unde va debuta pe 17 iunie impotriva naționalei Romaniei. Partida este programata de la ora 16:00 și se va disputa pe Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen. ...

- Conținut oferit de: Partener extern. Mai sunt numai trei luni pana la turneul final al Campionatului European de fotbal din Germania (14 iunie – 14 iulie). Printre cele 24 de naționale participante se numara și reprezentativa Romaniei, care merge din nou la Euro dupa o pauza de opt ani. Echipa antrenata…

- Ucraina a castigat Play off ul B al Ligii Natiunilor si va fi prima adversara a Romaniei la turneul final al Campionatului European de fotbal din Germania. Conform ofertei de cote Euro 2024 de pe PariuriX.com, ucrainenii sunt favoriti sa termine pe unul dintre primele doua locuri in grupa E inaintea…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…

- Fanii care vor sa cumpere bilete la meciurile Europeanului din Germania au o noua șansa prin intermediul platformei de revanzare. „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel –…

- Fanii romani care nu au prins bilete la EURO 2024 mai au o șansa in urmatoarea perioada. Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) Romania s-a calificat dupa 8 ani…