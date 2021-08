Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Radu (34 de ani) și-a prelungit contractul cu Lazio cu inca un sezon! Astfel, fostul fundaș de la Dinamo, caruia ii expira ințelegerea cu romanii in vara viitoare, va evolua pe Olimpico pana in 2023. „Lazio anunța ca a prelungit contractul fotbalistului Ștefan Radu pentru inca un sezon”, au comunicat…

- Clubul italian Lazio Roma a anunțat ca i-a prelungit fundașului român Ștefan Radu contractul cu înca un sezon. Lazio Roma a anunțat pe rețelele de socializare ca Ștefan Radu va fi legitimat la clubul din capitala Italiei înca un an. Supranumit ”Il Boss”,…

- Romania a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, miercuri, la canotaj, in proba feminina de dublu vasle, prin Ancuta Bodnar si Simona Radis, care s-au impus detasat in Finala A de la Sea Forest Waterway. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Andreea Preda)

- Ștefan Radu este la Lazio Roma din 2008 iar începând din sezonul urmator va fi sub comanda lui Maurizio Sarri. Fundașul român a declarat ca are multe de învațat de la tehnicianul în vârsta de 62 de ani.Supranumit ”Il Boss”, Stefan Radu, 34 de ani,…

- Internaționalul moldovean Alexandru Epureanu iși va continua evoluțiile la Istanbul Bașakșehir. Fotbalistul de 34 de ani și-a prelungit pentru un sezon contractul cu clubul turc. Fundașul joaca la aceasta formație din 2014.

- Antrenorul sau de la Lazio din ultimele cinci sezoane a accepat sa o antreneze pe Internazionale Milano și l-a dorit intens pe jucatorul de 34 de ani. Acesta il respecta mult pe Ștefan Radu, pe care a anunțat ca il vrea insistent la campioana Italiei. In aceasta situație, fotbalistul roman cu cele mai…

- Fundasul roman Stefan Radu nu il va urma pe antrenorul Simone Inzaghi la Inter Milano, dupa ce a decis sa-si prelungeasca cu inca doua sezoane contractul cu Lazio Roma, in Serie A, club la care in aprilie a stabilit un record all time de 402 partide jucate in tricoul ''biancoceleste'', relateaza…

- Presa italiana scrie, luni, ca fundasul Stefan Radu este foarte aproape de a semna contractul cu campioana Italiei, Inter Milano, potrivit news.ro. "Radu se apropie tot mai mult de Inter. Aceasta ar putea fi o alta operatiune care urmeaza sa fie finalizata saptamana aceasta", a anuntat jurnalistul…