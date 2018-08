Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League dupa ce a trecut de Hajduk Split, 2-1. In tur, scorul a fost 0-0. FCSB va juca in play-off-ul cu Rapid Viena, care a trecut de Slovan Bratislava Meciurile din barajul pentru Europa League vor avea loc pe 23 și 30 august! Dupa calificarea obținuta la ultima…

- Joi vor va avea loc manșa a doua a turului trei preliminar din Europa League, trei formații romanești urmand sa se lupte pentru un loc in play-off-ul competiției. CFR Cluj are cea mai ușoara misiune și este favorita la calificare, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la Alashkert in meciul tur (scor…

- FCSB și Hajduk Split se infrunta pentru un loc in play-off-ul Europa League. Marele semn de intrebare in privinta primului „11" la returul cu Hajduk e pentru postul de mijlocas dreapta: Man, Morutan si Jakolis se lupta pentru un singur tricou de titular. FCSB și Hajduk Split e joi, de la ora 21:30,…

- FCSB a reusit doar o remiza alba pe stadionul crotilor de la Hajduk Split, iar calificarea pentru playoff-ul Europa League se va da joi, 16 august, de la ora 21:30, pe stadionul Arena Nationala. Tehnicianul ros-albastrilor, Nicolae Dica, are insa emotii de cum va alinia primul 11 in...

- Hajduk Split - FCSB // Echipa lui Nicolae Dica joaca azi, de la ora 21:45, prima manșa din turul III al preliminariilor Europa League, in deplasare cu Hajduk Split. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. ...

- FCSB a castigat cu scorul de 4-0 meciul impotriva celor de la Poli Iasi. A fost ultima partida inaintea dublei cu Hajduk Split din Europa League., iar echipa lui Nicolae Dica si-a aflat posibilul adversar din play-off, in cazul in care vor reusi sa treaca de croati.

- Tehnicianul vicecampioanei Ligii 1 Betano, Nicolae Dica, s-a aratat multumit de prestatia elevilor sai si acum ros-albastrii se pregatesc pentru primul meci oficial al noului sezon, cel cu Astra Giurgiu, programat sambata, 21 iulie.FCSB a invins cu 2-1 pe Al Gharafa, in ultimul meci amical…

- Contractul lui Nicolae Dica are clauza de demitere. Tehnicianul a semnat un nou angajament cu FCSB, valabil pe un an, insa poate fi demis in orice moment de Gigi Becali. Nu fara compensatii financiare. Invitat la emisiunea “Fotbal Club”, de la Digi Sport, Dica a dezvaluit ca initial a refuzat oferta…