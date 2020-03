Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi multumit si cu un punct in partida din deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, pentru ca la sfarsitul sezonului acesta o poate ajuta pe gruparea moldoveana sa scape de retrogradare.…

- Mircea Rednic, antrenorul celor de la Poli Iasi, a declarat astazi ca jucatorii sai vor ajunge cu banii la zi saptamana viitoare. Tehnicianul s-a oferit sa ajute clubul cu bani, așa cum s-a intamplat cand o antrena pe Dinamo, insa a fost refuzat. „Aranjasem sa sparg o banca pentru a plati restantele,…

- In etapa a 23 a a Ligii 1, prima din 2020, FC Viitorul a invins in deplasare Poli Iasi, scor 2 1, iar in urma acestui succes un jucator al trupei de pe litoral, atacantul Jacques Zoua, a fost inclus in echipa etapei, in vreme ce managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a fost desemnat antrenorul…

- Gheorghe Hagi a declarat, la finalul partidei dintre FC Viitorul și Poli Iași, scor 2-1, ca știa de cateva zile de transferul lui Bogdan Țiru la Jagiellonia Bialystok. Tehnicianul a mai spus ca nu a fost mulțumit de suma de transfer.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu…

- Tehnicianul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, a acuzat arbitrajul lui Marcel Birsan dupa meciul pierdut cu FC Viitorul, scor 1-2, in etapa a XXIII-a a Ligii I."Golul lor a venit in urma unui fault inexistent, Iar in momentul cand vine pasa de la Ganea sunt 3 jucatori in ofsaid. Aaa, ca jucatorul…

- Gigi Becali a facut calculele pentru play-off-ul Ligii 1. Patronul celor de la FCSB il vrea pe Edi Iordanescu in play-off, pentru a evita o eventuala ințelegere impotriva bucureștenilor. „Din punct de vedere profesional m-ar interesa sa intre Gaz Metan. Au o echipa cu talie și un antrenor cu care nu…

- LIGA 1 // Ultima etapa din 2019 a adus doua plecari importante la echipele din prima liga. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care incepuse sezonul pe banca lui Poli Iași. Oficialii lui Poli Iași au creionat deja lista de posibili antrenori.…

- Antrenorul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa fie atenta la fazele fixe in partida cu Hermannstadt, din cadrul etapei a 20-a a Ligii I la fotbal. "Avem un meci greu cu Hermannstadt pentru ca jucam in deplasare si trebuie sa castigam,…