Fotbal/ Liga a III-a: Numai unul, numai una

Stiri pe aceeasi tema

- A doua etapa a returului Ligii a III-a are ca principal punct de atracție in Seria 2 jocul-uvertura de vineri, dintre Aerostar Bacau și CSM Focșani 2007. Picați pe locul al cincilea dupa infrangerea de runda trecuta, de la Ianca, „aviatorii” pot și trebuie sa se ridice din nou acum. Altfel, risca sa…

- Astazi, de la ora 15.00, partida Aerostar- FC Dinamo Bacau va deschide etapa a noua din Seria 2. Maine, de la aceeași ora, la Letea-Veche, CSM Bacau primește vizita Bucovinei Radauți in Seria 1 Final de tur in Liga a III-a. Nu insa și cadere de cortina peste stagiunea de toamna, avand in vedere ca,…

- „Aviatorii” au invins cu 1-0 pe Sporting Liești, in timp ce trupa lui Andrei Intuneric a obținut primele puncte, caștigand cu 2-0 derby-ul suferinței de la Chișcani. Doar CSM Bacau nu a caștigat in aceasta runda, remizand acasa, 1-1, cu Sporting Juniorul Vaslui Etapa a șaptea din Liga a III-a a fost…

- Scor identic inregistrat de toate cele trei divizionare C bacauane in runda a cincea. Numai ca, in timp ce „aviatorii” au caștigat meciul de acasa cu gruparea buzoiana, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut la Botoșani, respectiv Liești Prefixul fotbalistic de weekend al Bacaului a fost 2-1. Daca…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au fost invinse acasa, in timp ce Aerostar a remizat pe terenul Faureiului O noua etapa rea pentru divizionarele C bacauane. Cu un singur punct din noua. Sambata, in runda a patra CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut acasa in fața Hușanei Huși (0-1), respectiv Focșaniului…

- Aerostar a fost invinsa acasa de Oțelul cu 2-0, CSM Bacau a pierdut cu 2-1 la Suceava, in timp ce FC Dinamo Bacau are șanse mari de a caștiga primele trei puncte din actualul sezon pentru ca la meciul de vineri (nedisputat), CSM Ramnicu-Sarat nu a avut medic delegat In weekend s-a purtat negrul. Cu…

- Etapa a treia va fi deschisa vineri, de la ora 17.00, de confruntarea de pe „Aerostar”. Tot vineri și tot in Seria a II-a, FC Dinamo Bacau se deplaseaza la Ramnicu-Sarat. Sambata, e randul CSM-ului din Bacau sa o ia din loc: joaca la Suceava, in Seria I Nu o spune neaparat clasamentul, ci pretențiile,…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau vor evolua in aceasta runda pe teren propriu, la Letea-Veche, respectiv Saucești, in timp ce Aerostar se va deplasa la Focșani Seria I CSM Bacau- Știința Miroslava (sambata, ora 17.00, Letea-Veche) Invinsa la limita in meciul stagional de debut, disputat pe terenul Șomuzului…