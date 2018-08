Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a pierdut ieri seara cu 1-0 intalnirea cu formația Concordia Chiajna, din etapa a 5-a a Ligii I, dar antrenorul Științei, Devis Mangia, a afirmat ca apreciaza efortul depus de jucatorii sai și a subliniat ideea ca echipa ...

- Bucuresti, 20 aug /Agerpres/ - Universitatea Craiova a fost invinsa neasteptat de Concordia Chiajna cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de argentinianul…

- Universitatea Craiova a „reușit“ sa-și piarda mult din admirația dobandita in sezonul trecut, dupa primele meciuri din actulul an competițional. Antrenorul alb-albaștrilor, Devis Mangia, știe ca prestațiile slabe trebuie sa inceteze, nefiindu-i pe plac nici criticile incasate in ultimul timp ...

- La finalul intalnirii dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, scor 2-2, antrenorul oaspeților, Costel Enache, a afirmat ca se mulțumește cu punctul obținut in Banie, dar ca echipa sa putea caștiga. Vezi ce a declarat Costel Enache la conferința de ...

- Universitatea Craiova nu a gasit drumul spre victorie nici in etapa a treia. Gruparea din Banie a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida disputata vineri seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania lui FC Botoșani. Oaspeții au deschis scorul prin ...

- Antrenorul campioanei CFR Cluj, Edi Iordanescu, și-a laudat jucatorii dupa victoria cu 1-0 de la Craiova in fața Universitații și a punctat ca un merit pentru Supercupa Romaniei, caștigata pe „Ion Oblemenco“, l-a avut și fostul tehnician, Dan Petrescu.

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat intr-o conferinta de presa ca mijlocasul Alexandru Cicaldau a facut un pas important prin transferul la Universitatea Craiova. Hagi i-a multumit jucatorului pentru tot ce a facut la FC Viitorul si a afirmat ca la noua lui echipa are…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, duminica seara, dupa victoria din finala Cupei Romaniei cu AFC Hermannstadt, ca este "un rezultat extraordinar, un miracol" avand in vedere ca a castigat un trofeu dupa doar un an de la preluarea formatiei oltene.…