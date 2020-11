Selectionata Frantei, campioana mondiala, a invins echipa Portugalia, campioana europeana, cu scorul de 1-0, sambata seara, in deplasare, in Liga Natiunilor la fotbal, succes care ii asigura calificarea la turneul final. Franta, care venea dupa un surprinzator esec pe Stade de France cu Finlanda (0-2), in meci amical, s-a impus prin golul lui Ngolo Kante (53), chiar in fata castigatoarei trofeului la prima editie a competitiei. Fiecare echipa a avut cate o bara, lusitanii prin Fonte, iar francezii prin Martial. Suedia a invins vicecampioana mondiala Croatia cu 2-1, Danielsson marcand atat pentru…