Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de licenta a Federatiei Belgiene de Fotbal a respins cererile de licenta ale cluburilor Standard Liege si Excel Mouscron pentru sezonul viitor, anunta presa belgiana, potrivit AGERPRES.In cazul clubului Standard, la care joaca atacantul roman Denis Dragus, comisia a invocat nerespectarea…

- Clubul belgian Standard Liege nu a obținut licența pentru urmatoarea ediție a primei ligi și a fost retrogradat in al patrulea eșalon fotbalistic. Decizia nu este definitiva. Oficialii clubului care il are sub contract și pe romanul Denis Draguș nu sunt de acord cu decizia luata de Comisia de Licențiere…

- Cluburile FCSB si Dinamo au fost sanctionate, vineri, Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu penalitate sportiva de cate 15.000 de lei pentru incidentele provocate de suporteri in timpul partidei din cadrul etapei a 26-a a Ligii I. "In baza art. 82.2 si 3.a si c din RD, raportat la…

- ■ ea a fost stabilita de Inspectoratul Scolar, urmind a fi aprobata de Ministerul Educatiei ■ populatia scolara este in scadere ■ au fost propuse 11.123 locuri in invatamintul prescolar, in cel primar sint 20.228 locuri, iar 16.713 vor fi la gimnaziu ■ vor fi 158 clase de liceu ■ Conducerea invatamintului…

- Jurnaliștii belgieni l-au analizat pe Denis Draguș, 20 de ani, fotbalistul lui Standard Liege, și au descoperit „calitatea tehnica, polivalența capacitatea de finalizator”, dar și „individualismul și erorile tinereții”, taxate pana acum de antrenorul Michel Preud’homme. Intr-o jumatate de sezon, Denis…

- Denis Dragus „ar putea fi o solutie” pentru atacul lui Standard Liege, scrie site-ul walfoot.be, in conditiile in care internationalul roman a jucat foarte putin pana acum la echipa belgiana, la care a ve...

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a mentinut sanctiunea cu 75.000 de lei penalitate sportiva dictata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal impotriva clubului FCSB in cazul imprumutului acordat gruparii Astra Giurgiu, informeaza site-ul oficial al FRF. "Decizia Comisiei…

- Portarul roman Ionut Radu, care si-a pierdut postul de titular la Genoa, este in vizorul cluburilor engleze Arsenal si West Ham United, al gruparii franceze Nice, dar si al echipelor italiene Fiorentina si Torino, informeaza FcInterNews.it. Cluburile interesate de Radu doresc sa-l transfere definitiv…