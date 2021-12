FOTBAL Antrenorul Steven Gerrard s-a infectat cu Covid-19 Steven Gerrard, antrenorul echipei de fotbal Aston Villa, s-a infectat cu coronavirus si nu va putea asista, astfel, la urmatoarele doua meciuri din Premier League ale elevilor sai, a anuntat clubul din Birmingham pe contul sau de Twitter. Fostul capitan al echipei naționale de fotbal a Angliei, Steven Gerrard, care a preluat-o luna trecuta pe Aston Villa, dupa despartirea de formatia scotiana Glasgow Rangers, la care evolueaza internationalul roman Ianis Hagi, va rata partida pe teren propriu cu Chelsea, care se va disputa in aceasta seara (duminica), in cadrul etapei de Boxing Day din campionatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola, tehnicianul formatiei Manchester City , nu vrea disputarea meciurilor din Premier League cu portile inchise din cauza coronavirusului. De mentionat faptul ca Marea Britanie se afla intr-o continua crestere a cazurilor de Covid-19. Pep vrea o solutie de mijloc, mai exact le recomanda spectatorilor…

- Meciul Burnley - Everton a fost amanat din cauza cazurilor de Covid-19 si a accidentarilor, informeaza BBC, potrivit news.ro. Citește și: CJUE arata cum poate deveni dreptul UE SUPERIOR dreptului intern național...Trei din cele noua meciuri programate pentru duminica, in campionatul…

- Premier League a respins cererea clubului Everton de amanare a meciului cu Burnley, de duminica, desi clubul din Liverpool are unsprezece fotbalisti indisponibili, o parte dintre acestia fiind infectati cu Covid-19, a anuntat joi antrenorul Rafael Benitez, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Avem…

- Doua meciuri din prima liga engleza de fotbal, programate duminica, Liverpool - Leeds United si Wolverhampton - Watford, au fost amanate din cauza cazurilor de Covid-19, a anuntat, joi, Premier League, citata de AFP. "Ca urmare a solicitarilor de amanare primite de la Leeds United si Watford, din…

- Cluburile din Premier League au decis sa nu intrerupa competitia de sarbatori, in ciuda problemelor de lot pe care le au din cauza inmultirii cazurilor de Covid-19, informeaza BBC. Cele 20 de cluburi ale primei ligii engleze s-au intalnit, luni, pentru a discuta cum ar putea face fata provocarilor cu…

- Arsenal Londra a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, West Ham United, în etapa a XVII-a din Premier League, urcând pâna pe locul patru.Martinelli '48 și Smith Rowe '87 au consimțit victoria gazdelor. Lacazette (Arsenal) a ratat un penalti, în…

- Cristiano Ronaldo a depasit bariera de 800 de goluri marcate in cariera sa, joi seara, dupa ce a reusit o „dubla“ pentru Manchester United in duelul cu Arsenal. Gruparea de pe „Old Trafford“ a castigat partida cu scorul de 3-2. Arsenal a deschis scorul in minutul 13, in urma unui corner, prin Emile…

- Echipa Chelsea Londra a preluat provizoriu sefia clasamentului, dupa ce a invins sambata seara cu scorul de 3-1 pe Southampton, in etapa a 7-a din Premier League. Pe Stamford Bridge, Trevoh Chalobah (9), Timo Werner (84) si Ben Chilwell (89) au marcat golurile londonezilor, pentru oaspeti punctand James…