- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, ca a plans cand a aflat ca starul argentinian Diego Maradona a decedat, miercuri, la varsta de 60 de ani. "Eu am plans, am plans pur si simplu vreo cinci minute cand am aflat ca Maradona a murit, nu am putut sa ma stapanesc.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa online, ca formatia sa are o sansa mica in meciul cu AS Roma din Europa League, dar trebuie sa se bata pentru ea. "Cred ca intalnim posibila viitoare campioana a Italiei si castigatoare a Europa…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa online, ca numai un miracol ar putea face ca formatia sa sa obtina un rezultat pozitiv cu AS Roma, in Europa League, in conditiile in care se confrunta cu mari probleme de lot. …

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu Young Boys Berna in Europa League, ca formatia sa face in continuare minuni in conditiile in care se confrunta cu mari probleme de lot. "Ma asteptam sa fie complicat pentru ca am jucat impotriva…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, inaintea partidei cu echipa elvetiana Young Boys Berna, ca sezonul acesta campionatul este mai important decat participarea in Europa League deoarece numai castigatoarea titlului din Romania va mai juca anul viitor in cupele…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca exista o anumita euforie in cadrul formatiei sale dupa victoria din deplasare, cu TSKA Sofia, din Europa League, si ca trebuie sa-i potoleasca pe jucatorii sai pana la meciul cu FC Voluntari. "Normal,…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a criticat dur atitudinea jucatorilor nationalei Romaniei in meciul de baraj cu Islanda, pierdut cu 1-2, spunand ca in aceste conditii selectionata pregatita de Mirel Radoi va ajunge din punct de vedere sportiv la nivelul nationalelor din Luxemburg…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, ca a studiat cu atentie adversara de joi, din play-off-ul Europa League, si ca nu a descoperit puncte slabe la formatia finlandeza KuPS Kuopio. "Nu exista favorita in acest meci, este o echipa foarte buna. In acest sezon au…