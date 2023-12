Fostul rector al Academiei de Poliție, directorul departamentului administrativ și șeful de la cantină, cercetați disciplinar după scandalul privind toxiinfecția alimentară Fostul rector al Academiei de Poliție, dar și alți doi șefi, de la administrativ și de la cantina, sunt cercetați disciplinar in urma anchetei Corpului de Control al MAI. Luna trecuta, zeci de studenți ai Academiei s-au imbolnavit și au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara. Corpul de control al ministrului de Interne a finalizat […] The post Fostul rector al Academiei de Poliție, directorul departamentului administrativ și șeful de la cantina, cercetați disciplinar dupa scandalul privind toxiinfecția alimentara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al ministrului de Interne a finalizat raportul in urma verificarilor pe care le-a facut la Academia de Poliție dupa ce in luna noiembrie zeci de studenți au avut toxiinfecție alimentara. Raportul nu precizeaza care a fost cauza imbolnavirilor, insa propune o serie de masuri și anunța…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta declansarea cercetarii prealabile fata de sapte angajati ai Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, dintre care trei cu functii de conducere si patru aflati in functii de executie, pentru neglijenta manifestata in indeplinirea indatoririlor de serviciu, respectiv…

- Toti studentii Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuești au facut, duminica, 19 noiembrie, o vizita medicala, pentru evaluarea starii de sanatate si pentru a ajuta ancheta epidemiologica sa stabileasca motivul pentru care aproape 100 de tineri au acuzat simptome de toxiinfectie alimentara,…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție ia amploare. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a trimis Corpul de Control, care a declanșat o ancheta de proporții. Potrivit surselor Adevarul, rectorul Academiei fusese demis cu doar cateva zile inainte de acest incident.

- Catalin Predoiu l-a dat afara pe rectorul Academiei de Poliție: MAI a demarat un control de urgența la instituția de invațamantConducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus miercuri constituirea unei comisii, coordonata de secretarul general adjunct al MAI și formata din specialiști ai Departamentului…