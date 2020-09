Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii (SRI), este audiat de procurorii Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Coldea a refuzat sa stea de vorba cu jurnaliștii inainte de a intra in sediul Secției Speciale. Tot marți a fost citat și fostul șef al SRI Prahova Sabin Iancu, conform realitatea.net. Coldea, acuzat de procurorul “Portocala” ca s-ar fi implicat in ancheta care-l viza pe Sebastian Ghița Conform Agerpres , fostul procuror Mircea Negulescu spunea recent ca Florian Coldea s-ar fi implicat in ancheta care il viza pe fostul…